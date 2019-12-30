Isı yalıtım atölyesinde yangın
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Isı yalıtım atölyesinde yangın

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:12
Isı yalıtım atölyesinde yangın

MUĞLA'nın ilçesindeki bir ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki 'na ait ısı yalıtım atölyesinde, dün (pazar) saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipleri de yangına su sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis, yangınn çıkış nedenin araştırıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA
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