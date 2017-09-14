İşe Yarar Bir Şey Filmi
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Filmin öyküsü biri şair, biri genç bir hemşire kızın farklı nedenlerle yola çıktığı bir tren yolculuğu sonucu, kesişen hayatlarını beyazperdeye taşıyor. Genç yönetmen Pelin Esmer'in 11'e 10 Kala ve Gözetleme Kulesi'nden sonraki üçüncü uzun metrajlı filmi olan yapım Kültür Bakanlığı'nın fonlarından destek ile hayata geçti. Filmin yapımcılığını ise Sine Film üstleniyor. Senaryosunda Barış Bıçakçı'nın da imzası olan yapımda Başak Köklükaya, Yiğit Özşener ve Öykü Karayel başrolleri paylaşıyor.
Yönetmen: Pelin Esmer
Senaryo: Pelin Esmer, Barış Bıçakçı
Oyuncular: Başak Köklükaya, Yiğit Özşener, Öykü Karayel, Ayşenil Şamlıoğlu
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: İşe Yarar Bir Şey
Yapımcı Firma: Sine Film
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 27.10.2017
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