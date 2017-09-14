İşe Yarar Bir Şey Filmi

Filmin öyküsü biri şair, biri genç bir hemşire kızın farklı nedenlerle yola çıktığı bir tren yolculuğu sonucu, kesişen hayatlarını beyazperdeye taşıyor. Genç yönetmen Pelin Esmer'in 11'e 10 Kala ve Gözetleme Kulesi'nden sonraki üçüncü uzun metrajlı filmi olan yapım Kültür Bakanlığı'nın fonlarından destek ile hayata geçti. Filmin yapımcılığını ise Sine Film üstleniyor. Senaryosunda Barış Bıçakçı'nın da imzası olan yapımda Başak Köklükaya, Yiğit Özşener ve Öykü Karayel başrolleri paylaşıyor.





Yönetmen: Pelin Esmer

Senaryo: Pelin Esmer, Barış Bıçakçı

Oyuncular: Başak Köklükaya, Yiğit Özşener, Öykü Karayel, Ayşenil Şamlıoğlu

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: İşe Yarar Bir Şey

Yapımcı Firma: Sine Film

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 104 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 27.10.2017



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