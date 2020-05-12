İşe giderken fenalaşıp öldü, son anları kameraya yansıdı BURSA'da sabah yaya olarak işe giderken fenalaşıp yere yığılan Adem Aksakal (43), yaşamını yitirdi.

BURSA'da sabah yaya olarak işe giderken fenalaşıp yere yığılan Adem Aksakal (43), yaşamını yitirdi. Aksakal'ın son anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Samanlı Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Adem Aksakal, yolda yürürken fenalaşıp, yere yığıldı. Bu sırada servis bekleyen işçiler, durumu fark edip Aksakal için ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Aksakal'ın hayatını kaybettiğin belirlendi.

Adem Aksakal'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada Aksakal'ın son anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aksakal işe gitmek için caddede yürürken birden fenalaşıp yere yığılıyor. Durumu fark eden vatandaşlar, Aksakal'ı kontrol edip, sağlık ekiplerini aradığı görüldü.

Kaynak: DHA