İŞÇİLERİ İÇİN KİRALADIĞI EVE GİRİNCE ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI
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İŞÇİLERİ İÇİN KİRALADIĞI EVE GİRİNCE ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kullanılmayan müstakil evin içinde tanınmayacak halde erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kullanılmayan müstakil evin içinde tanınmayacak halde erkek cesedi bulundu.

Üzerinden Hakan Çolak'a (42) ait kimlik çıkan ceset incelenmek üzere morga konuldu.

*- İşçilerinin konaklaması amacıyla kiralamak istediği eve geldiğinde cesedi bulan Osman Karabulut, "Eve bakarken kapalı bir kapı vardı. Kapıyı açtığımızda cesetle karşılaştık, polise haber verdik. Tanınmayacak haldeydi" dedi.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerindeki boş durumdaki müstakil evde meydana geldi. İşçilerinin konaklaması amacıyla kiralamak istediği evi incelemeye gelen esnaf, odaları gezerken vücudunun büyük bölümü tanınmayacak hale gelmiş erkek cesediyle karşılaştı. Esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ölüm nedeniyle ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamayan cesedin üzerinden Hakan Çolak'a ait kimlik çıktı. Yapılan incelemelerin ardından ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Durumu gören ve polise bildiren esnaf Osman Karabulut, "İşçilerimizin kalması için kiralamak istedik bu evi. Eve bakarken kapalı bir kapı vardı. Kapıyı açtığımızda cesetle karşılaştık, polise haber verdik. Tanınmayacak haldeydi ceset. Çok uzun zaman olmuş sanırım öleli" diye olayı anlattı.

İŞÇİLERİ İÇİN KİRALADIĞI EVE GİRİNCE ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI
İŞÇİLERİ İÇİN KİRALADIĞI EVE GİRİNCE ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI
İŞÇİLERİ İÇİN KİRALADIĞI EVE GİRİNCE ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI
İŞÇİLERİ İÇİN KİRALADIĞI EVE GİRİNCE ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İŞÇİLERİ İÇİN KİRALADIĞI EVE GİRİNCE ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI - Haberler
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