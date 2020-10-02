İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

02.10.2020 22:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:21
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AKSARAY'da, geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AKSARAY'da, geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.50 sıralarında Aksaray Organize Sanayi bölgesi Mehmet Altınsoy Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Altınsoy (43) yönetimindeki 68 DA 920 plakalı otomobil, geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nazım Tarhan (33) yönetimindeki 68 BR O32 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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