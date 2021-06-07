İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
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İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan İsa Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan İsa Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, saat 16.00 sıralarında Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Yılmaz iş yerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz,  Akhisar Mustafa Kirazoğlu Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İsa Yılmaz hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

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