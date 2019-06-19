İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketini aktarmak üzere bölgeye giden CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'ün talihsiz anları.

BİR ANDA BALÇIĞA SAPLANDI

Canlı yayında sel felaketinin izleriniaktaran muhabir Fulya Öztürk sel sularının altında kalan bir okulun çevresinde felaketin izlerini anlatmaya çalışırken bir anda balçıkla dolu bataklığa saplandı. Canlı yayında bir anda acılar içerisinde kalan muhabir Öztürk'ün yardımına çevrede bulunan AFAD ekipleri yetişti.

Saplandığı bataklıktan çıkan muhabir kısa sürede kendisini toparlayarak tekrar yaşanan felaketin izlerini izleyicisi ile paylaşmayı sürdürdü.

NE OLMUŞTU

Trabzon´da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'te bölgede yaşanan felaketi takip ediyordu.