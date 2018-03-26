İş Kazası: 1 Yaralı
Adana'da tamirat için çıktığı sundurmadan hızar makinasının üzerine düşen kişi yaralandı.
Adana'da tamirat için çıktığı sundurmadan hızar makinasının üzerine düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Davut Ali Bülbül merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesinin önündeki sundurmayı tamir etmek için üstüne çıktı.
Bülbül, sundurmanın çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten hızar makinasının üzerine düşerek yaralandı.
Bülbül, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.