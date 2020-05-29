İş insanı Uğur Akkuş'tan anlamlı ziyaret Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş, Doçent Doktor Barış Aydil ile önce Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'i daha sonrada İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak'ı makamlarında ziyaret etti.

Uğur Akkuş, pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık sektörü çalışanlarına teşekkürlerini sunarken, bir iş insanı olarak Çapa Tıp Fakültesi ve diğer tüm kuruluşlara tüm imkanlarıyla yardımcı olmak istediğini iletti.





HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

Mahmut Ak'a da üniversitede çalışanlara ve öğrencilere her zaman destek olmak istediklerini söyledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.& ;

MASKE YARDIMI YAPTI

A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde Global Mask markasıyla Türkiye'nin en büyük maske fabrikasını açmıştı. Genç iş insanı üretime geçtikten sonra bazı kurumlara maske yardımları yaptı. İstanbul Üniversitesi ve Çapa Tıp Fakültesine binlerce maske hediye etti.



