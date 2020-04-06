İş insanı Ali Gürsoy'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı!
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Mehmet Üstündağ, Ali Gürsoy, Hürriyet, Magazin

İş insanı Ali Gürsoy'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı!

Melis Gürsoy'dan boşanmak üzere olan Ali Gürsoy'un gizemli sevgilisinin kim olduğunu ortaya çıktı

06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
İş insanı Ali Gürsoy'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İş insanı Ali Gürsoy, bir süredir Gonca Ünsal'la birlikte.& ;

İşte Mehmet Üstündağ'ın dikkat çeken o yazısı:

"Melis ve Ali Gürsoy çifti, 2008 yılında dillere destan bir düğünle evlenmiş ve iki çocuk sahibi olmuştu. Evliliğini bitirme kararı alan Ali Gürsoy'un, Gonca Ünsal'la yeni bir aşka yelken açtığını öğrendim. Ünsal'la ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Gürsoy, bir süre önce de eşiyle oturduğu evden ayrılıp babası Ergun Gürsoy'un yanına yerleşmiş."

Koronavirüs salgını yüzünden boşanamıyorlar

Akkök Holding Başkan Vekili Nilüfer Dinçkök Çiftçi'nin kızı olan Melis Gürsoy'un, Ali Gürsoy'un peşine dedektif taktığı iddia edilmişti. Uzun zamandır evliliklerinin kötü gittiği söylenen çift, boşanma davasını açtı açmasına ancak koronavirüs salgını yüzünden adliyelerin kapanması nedeniyle boşanamıyorlar. Ali Bey de bu süreçte hem her şeyden uzaklaşmak hem de kendini karantinaya almak için babasının evinde inzivaya çekilmiş.

Kaynak: Snob Magazin

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