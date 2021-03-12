İş Bankası'nın İstiklal Sergisi'ne Altın Pusula Ödülü

Türkiye İş Bankası'nın Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı nedeniyle düzenlediği İstiklal Sergisi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Kültür Sanat kategorisinde Altın Pusula ödülüne layık görüldü.

Türkiye İş Bankası, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı nedeniyle düzenlediği İstiklal Sergisi ile Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 19'uncu kez gerçekleştirilen Altın Pusula Ödülleri'ne layık görüldü. Sergi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Kültür Sanat kategorisinde ödül aldı.

Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili, "Birçok ulusal ve uluslararası arşiv ile koleksiyondan derlenen bine yakın belge, fotoğraf, film, harita ve objeden oluşan İstiklal Sergisi, Milli Mücadele'ye dair şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı sergilerden biri olma özelliği taşıyor. Cumhuriyetin ve İş Bankası'nın kurucusu Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman Anadolu insanını saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan, İstanbul Eminönü'deki şubemiz ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde yer alan İstiklal Sergisi aynı zamanda, www.issanat.com.tr sitesi üzerinden sanal olarak da ziyaret edilebilir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı