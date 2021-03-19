Irmak Arıcı - Güya şarkı sözleri! Güya şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Irmak Arıcı'nın yeni şarkısı 'Güya' bugün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Irmak Arıcı Güya şarkısının sözleri nelerdir? Güya tüm şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler ve detaylar haberimizde...
Irmak Arıcı'nın yeni şarkısı Güya sözleri merak edildi. Güya şarkı sözleriyle birlikte sizlerle...
IRMAK ARICI - GÜYA ŞARKI SÖZLERİ
Bu gecenin sabahı olmayacak
Bilirim yerin de dolmayacak
Sana neler neler söyleyecekken
Suskun dilim daha konuşmayacak
Topladım eşyalarımı
Kendimden geçesim var
Almayın kadehimi dostlar
Daha çok içesim var
Kitapsızın biri için
Karakolluk olasım var
Düne tövbeli yarınlarım
Tövbemi bozasım var
Güya güya güya
Bu bi rüya rüya rüya
Güya güya güya
O da aşıkmış bana güya
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 19 Mart Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 50 bin izlenmeyi geçmiş ve 5 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Irmak Arıcı
Müzik: Ömer Uçar
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Yönetmen: Ahmet Can Tekin