Irmak Arıcı - Güya şarkı sözleri! Güya şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Irmak Arıcı - Güya şarkı sözleri! Güya şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

19.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:06
Irmak Arıcı - Güya şarkı sözleri! Güya şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Irmak Arıcı'nın yeni şarkısı 'Güya' bugün Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Irmak Arıcı Güya şarkısının sözleri nelerdir? Güya tüm şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler ve detaylar haberimizde...

Irmak Arıcı'nın yeni şarkısı Güya sözleri merak edildi. Güya şarkı sözleriyle birlikte sizlerle...

IRMAK ARICI - GÜYA ŞARKI SÖZLERİ

Bu gecenin sabahı olmayacak

Bilirim yerin de dolmayacak

Sana neler neler söyleyecekken

Suskun dilim daha konuşmayacak

Topladım eşyalarımı

Kendimden geçesim var

Almayın kadehimi dostlar

Daha çok içesim var

Kitapsızın biri için

Karakolluk olasım var

Düne tövbeli yarınlarım

Tövbemi bozasım var

Güya güya güya

Bu bi rüya rüya rüya

Güya güya güya

O da aşıkmış bana güya

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 19 Mart Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 50 bin izlenmeyi geçmiş ve 5 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Irmak Arıcı

Müzik: Ömer Uçar

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Yönetmen: Ahmet Can Tekin

Haber Yorumları
500
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