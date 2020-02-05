Irmağa atlayan kızını kurtarmak isteyen baba, akıntıda kayboldu
Samsun'da nehre atlayarak intihar etmek isteyen 16 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışan baba, girdiği nehirde akıntıya kapılarak kayboldu.
Samsun'da 16 yaşındaki G.G isimli genç kız, erkek arkadaşıyla yaşadığı problemlerden dolayı köprüden nehre atlayarak intihar etmeye kalkıştı. Nehre girerek kızını kurtarmaya çalışan baba, suyun akıntısına kapılıp, kayboldu.
İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KIZ KURTARILDI
Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan olayda, bir süredir erkek arkadaşıyla sorunlar yaşadığı iddia edilen 16 yaşındaki G.G. ilçedeki köprüye giderek nehre atladı. Kızının intihar etmeye kalkıştığını gören Gürsel G. kızını kurtarmak için nehre girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel G. ise suyun akıntısına kapılarak kayboldu.
BABA AKINTIYA KAPILDI
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri tarafından G.G. mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Gürsel G. için ise Samsun'dan gönderilen AFAD ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bölgede arama tarama çalışmalarına başlatıldı.
"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"
Konuyla ilgili açıklamalar yapan Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, kayıp olan baba için AFAD ve itfaiye ekiplerinin seferber edildiğini belirterek, "Yaşanan olayda Gürsel G. isimli vatandaşımız suyun akıntısına kapılarak kaybolmuştur. Yetkili ekiplerimiz tarafından tüm imkanlar seferber edildi" diye konuştu.
Haber Videosu: Irmağa atlayan kızını kurtarmak isteyen baba, akıntıda kayboldu
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böyle evlatların canı cehenneme kurban olsun babasınaCevap Yaz Yayından Kaldır
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YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ ŞİMDİ O BABAYACevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde sevdik evlendik ailemizi hic üzmedik onay göstermedi die ailemizden vazgecmedik evlenirken bile nikah masasında babamon gözlerine baktım onun mutlulugu benim icin daha önemliydi intiharda neyin nesi heleki bir baba smdi bizde evlat sahibiyiz üstüne titriyoruz canı acımasın die ama senin ki bile bile babamın canını acıtmak olmus allahım insallah bulunurda acısını göstermez sana bu yaptıgına gün gelip cok pişman olacaksın. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır