Irma ve Harvey'nin ABD'ye Faturası Ağır

Harvey'nin ardından gelen Irma kasırgası Amerika'nın Florida kıyılarını vurdu. Önce Naples bölgesinde turistik kentler Fort Myers ve Tampa, Irma'nın şiddeti karşısında yerle bir oldu. Ardından Miami kenti sular altında kaldı. İkinci bir uyarıya kadar kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kırk kadar okulda kurulan kamplara 28 bin kişi sığındı.



Florida'da 6 milyon kişi evlerinden tahliye edildi, milyonlarca eve elektrik verilemedi. Şiddetli yağmur ve rüzgarlar nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.



ABD Başkanı donald Trump, daha fazla yardım ulaşabilmesi için Florida'yı "doğal afet bölgesi" ilan ettiğini ve en kısa zamanda bölgeye geleceğini duyurdu.



Filorida'dan önce Karayip adalarını etkisi altına alan Irma, 24 kişinin ölümüne sebep olmuştu.



Gün içinde şiddeti 4'ten 2'inci dereceye düşen kasırganın batı kıyılarında etkili olması bekleniyor.



ABD, Irma'nın ardından, yine Karayipler üzerinden gelecek Jose kasırgasını bekliyor.



Florida kıyılarını vuran Irma ve Texas'ı harabeye çeviren Harvey kasırgalarının Amerika'ya 290 milyar dolar'a mal olacağı açıklandı. Amerka'da özel bir Meteoroloji firması olan Accuweather tarafından belirlenen bu rakam Amerikan ekonomisinin yüzde 1.5'ine denk geliyor. Bu zararın Amerikan ekonomisinde yılın ikinci yarısında beklenen büyüme rakamını sileceği tahmin ediliyor.



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Tags: kasırga Florida Gepost: 11 september 2017