İrlanda yasal statüsü olmayanlara vatandaşlık yolunu açtı

İrlanda, ülkede yasal statüsü bulunmayan 17 bin göçmen için af süreci başlattı.

İrlanda basınındaki haberlere göre, uygulamadan en az 4 yıldır ülkede bulunan yetişkinler yararlanabilecek. Çocuklarda bu süre 3 yıl, mültecilerde ise 2 yıl olacak.

Başvuru sahiplerine çalışabilme ve ileride İrlanda vatandaşı olabilme imkanı tanıyan planda başvurular, 31 Temmuz'a kadar sürecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, planın İrlanda toplumuna katkıda bulunan ancak hala "yasallık gölgesinde" yaşayan birçok insanın hayatını iyileştireceğini kaydetti.

McEntee, "Bu plan, kriterlerini karşılayanlara kıyıda köşede yaşama yerine ülkede kalma, ikamet etme ve İrlanda toplumunun bir parçası olma fırsatı sağlayacak." dedi.

McEntee, başvuru sahiplerinin, ülkede yaşadıklarını veya çalıştıklarını banka hesapları, makbuzlar veya çocuklarının okullarından alacakları mektuplar gibi belgelerle ispatlamaları gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkede yasal statüsü bulunmayan 17 bin civarında göçmenin yaşadığı belirtiliyor.