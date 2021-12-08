İrfan Kartal kimdir? İrfan Kartal kaç yaşında, nereli?

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İRFAN KARTAL KİMDİR?

1949 yılında dünyaya gelen İrfan Kartal, Bölge Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Bayındırlık Müdürlüğünde Kontrol Mühendisliği görevinde bulundu. 1978'de Van Yapı İşleri 13. Bölge Müdürlüğü görevine atandı. 1982 yılından itibaren bu görevinden ayrılarak serbest ticari hayatına devam etti. Kürtçe bilen Kartal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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