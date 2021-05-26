İrfan Değirmenci kimdir? İrfan Değirmenci kaç yaşında, nereli? İrfan Değirmenci hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İrfan Değirmenci izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İrfan Değirmenci kaç yaşında, nereli? İrfan Değirmenci hayatı ve biyografisi! İrfan Değirmenci kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İrfan Değirmenci hakkında araştırmalar yapılıyor. İrfan Değirmenci kimdir? İrfan Değirmenci kaç yaşında, nereli? İrfan Değirmenci hayatı ve biyografisi!

İRFAN DEĞİRMENCİ KİMDİR?

Değirmenci, 3 Kasım 1977'de Ankara'da doğdu. Baba tarafından aslen Antalya'lıdır. TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve liseyi okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Mesleğe 1996 yılında Ostim TV'de başladı. Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmadan sonra Ali Kırca tarafından stajyer olarak çağırıldı. ATV'de staj yaptı. 22 Ekim 1999 tarihinde Ali Kırca ekibiyle birlikte atv'ye geçti. Bundan sonra genellikle siyaset haberleri yapılan Ankara'da yaşam haberleri yapmaya başladı. 2001 yılında Star TV'ye, 2003'te CNN Türk'e ve 2005'te Kanal D'ye geçti. 2007'de Fox TV'de İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve üç yıl bu kanalda kaldı. 2010-2017 yıllarında ise Kanal D'de İrfan Değirmenci ile Günaydın'ı sundu. Şubat 2017'de Kanal D işine son verdi. Bunun gerekçesini kimi çevreler ve Değirmenci, Twitter üzerinden anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklaması olarak gösterdi. Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV'de İrfanı Hür adıyla program yaptı. Şu anda Halk TV'de İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bültenini sunmaktadır. Babasının adı Kemal Değirmenci, annesinin adı Ülkü Değirmenci, ablasının adı Şule Ertürk'tür. Kemal Burak ve Türkan Eda adında iki yeğeni vardır.