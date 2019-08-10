İrem Sak, bikinili görüntülendiğini fark edince kabine saklandı

10.08.2019 11:58

Yazın gelmesiyle güney sahillerine akın eden ünlülere güzel oyuncu İrem Sak da dahil oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sak, havuz başında siyah bikinisiyle gazetecilerin objektifine yakalandı.

Arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatiline devam eden İrem Sak, önceki gün Gümbet'teki otelin havuz başında güneşin keyfini sürdü.

HABERCİLERİ FARK EDİNCE KABİNE GİRDİ

Hürriyet'in haberine göre, görüntülendiğinden habersiz güneşlendiği sırada habercileri fark eden oyuncu, telaşla yerinden kalkıp kabine girdi ve uzun süre orada kaldı.

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMİYOR MU?

Fiziği ve güzelliği ile binlerce iltifat alan başarılı oyuncunun panik halleri, bikinili görüntülenmek istemiyor yorumlarına sebep oldu.