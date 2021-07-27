İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti
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İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı. Helvacıoğlu iğne ipliğe döndü. İşte o kareler...

31 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, son yılarda gerek güzelliği gerekse oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiriyor.

Snob Magazin'in haberine göre; 'Baş Belası' dizisiyle setlere geri dönen Helvacıoğlu'nun son hali şaşkına çevirdi.

ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Helvacıoğlu'nn formda görüntüsünü pesketaryen beslenmeye borçlu olduğu ortaya çıktı. Sadece deniz ürünleri tüketen 31 yaşındaki oyuncu, ergenliğinde aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdi.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İREM HELVACIOĞLU'NUN PROJELERİ

Sinema

2014 Aşkın Dili Yardımcı karakter

2016 Organik Aşk Hikayeleri Başrol oyuncusu

2017 Babası Aslı Başrol oyuncusu

2018 Kızım ve Ben Serap Başrol oyuncusu

2020 Eflatun Başrol oyuncusu

Televizyon

2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Yardımcı karakter

2012 Muhteşem Yüzyıl Nurbahar Hatun (Clara) Yardımcı karakter

2013-2014 Kurtlar Vadisi Pusu Esra Türkmen Yardımcı karakter

2015 Güneşin Kızları Tuğçe Yardımcı karakter

2016-2017 No.: 309 Pelinsu Yardımcı karakter

2018-2019 Sen Anlat Karadeniz Nefes Zorlu Kaleli Başrol oyuncusu

2020- Seni Çok Bekledim Ayliz Başrol oyuncusu

İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti
İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti
İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti
İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Kaynak: Snob Magazin

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