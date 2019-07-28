İrem Derici, taksileri durduramayınca eve yürüyerek gitti!
Şarkıcı İrem Derici, büyük bir keyifle izlediği Sibel Can konseri sonrasında eve dönmek için taksi durdurmak istedi ancak bunda başarılı olamadı. Derici, o eğlenceli anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.
Sosyal medya hesabından birbirinden eğlenceli fotoğraf ve videolar paylaşan İrem Derici, aynı zamanda kendisini ti ye aldığı içerikler paylaşmaktan da geri durmuyor.
"27 LİTRE TERLEDİM"
Geride bıraktığımız akşam Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alan Sibel Can'ı izlemeye giden Derici, gecenin ilerleyen saatlerinde eve dönmek için taksi çevirmek istedi. Bu talebini ilginç hareketler yaparak gösteren İrem Derici, belki de bu yüzden hiçbir taksiyi durdurmayı başaramadı. Şarkıcı o anların videosunu, "Sus ya! Kimse durmadı, eve yürüdüm. 27 litre terledim. Teşekkürler." notuyla paylaştı.
YORUMLAR (18)
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Biraz bir traverter tipi olunca insan çekinir aracına bindirmez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU HALDEKİ İNSANI MÜŞTERİ KİM ZANEDER. TAKSİCİLER HAKLI. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mahallenin delisi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU TİPE DURMAZ Kİ KİMSE. . . ::))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU KADININ MAKYAJSIZ HALİNİ HİÇ BEĞENMİYORUM. . FAKAT MAKYAJLI HALİNE AŞIĞIM. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tabi durmazlar deli sanmislardirCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Bence ücret karşılığında hoş vakit geçirten emekçi kadınlardan biri zannetmişlerdir.Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Aynen. duruşuda aynı o şekilde. Fiziği kimseninde hoşuna gitmemiştir. Bu nedenle durmamışlardır.8 1 Yayından Kaldır
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Yorum yapmaya bile gerek yok.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Keşke saçmalıklarıyla değilde sadece işiyle gündeme gelse . Şımarıklıktan başka bir şey yaptığı yok . Daha da itici oluyor günden güne . Yazık çok genç daha . . . .Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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