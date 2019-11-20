İrem Derici saplantılı hayranından korktuğu için ailesinin yanına yerleşti

20.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:26

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya üzerinden kendisine mesajlar atan hatta evine kadar gelen saplantılı hayranı Erol K.'dan şikayetçi olmuş ve sonrasında şahıs gözaltına alınmıştı. Ancak saplantılı hayran korkusu İrem'i evinden etti.

AİLESİNİN YANINA YERLEŞTİ

Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Derici'nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir kez imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeni Asır'ın haberine göre, şahsın serbest bırakılmasına sinirlenen İrem Derici, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadı, oturduğu evden taşınıp ailesinin yanına yerleşti.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA İREM'İN EVİNE GİTMİŞTİ

Serbest bırakılan ve ünlü şarkıcıya 50 metre yakınına yaklaşmasının yasaklandığı hayran, kuralı ilk günden çiğneyerek şarkıcının evinin önüne gitti. Saplantılı hayran, yaşanan olay sonrası Derici'nin evinin oraya gelen bir muhabir ile de röportaj yaparak yakınlardaki bir otelde kaldığını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Erol K. isimli şahıs 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında İrem Derici'ye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde mesajlar göndererek tacizde bulunduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Erol K'nın ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müşteki İrem Derici'ye ismiyle seslendiği belirtildi.