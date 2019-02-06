İrem Derici, Instagram Hesabından Sevgilisi Ataberk Özdene ile Olan Fotoğraflarını Sildi

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz yılın son aylarında YouTuber Gökçe Yıldırım'la sevgili olan dansçısı Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başladı. Aşkını sosyal medyadan yaşayan Derici, sosyal medya hesabından Özdene ile çektiği tüm fotoğraflarını sildi.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İrem Derici, dansçı Ataberk Özdene ile geçtiğimiz yılın son aylarında aşk yaşamaya başladı. İlişkileri olaylı şekilde başlayan Derici ve Özdene, sosyal medyada tepkilerin odağı olmuştu. Bunlara rağmen ilişkilerini kimseden gizlemeden yaşayan ikiliden şaşırtan bir hamle geldi. Derici, Instagram hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi.

TAKİPTEN ÇIKARMADILAR

Derici'nin bu hamlesinden sonra ikili birbirini takipten çıkmadı. İrem Derici'nin fotoğrafları silmesi akıllara 'ayrıldılar mı?' sorusunu getirdi.