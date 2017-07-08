İrem Derici'den Yeni Ayrılan Lider Şahin, Gecelerde Esmer Güzelle Yakalandı

Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı şarkıcı İrem Derici'yle ayrılan Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi. Panik yaşayan ikili "Arkadaşız" dedi.

FLAŞLAR PATLAYINCA BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sahilde yürüyüş yapan Lider Şahin ve kız arkadaşı, flaşların patlamasıyla büyük panik yaşadı. "Hanımefendi arkadaşım" diyen Lider Şahin, İrem Derici'yle biten ilişkisi hakkında, "Evet ayrıldık. Herhangi bir nedeni yok, İrem'le aramızdaki muhabbetler. Aramızda konuştuk, anlaştığımız mevzular herkes hayatına devam edecek" dedi.