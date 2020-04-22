İrem Derici'den flaş Kerem Tunçeri açıklaması Şarkıcı İrem Derici, sosyal medyada bazı mesajları ifşa edildiği iddia edilen eski basketbolcu Kerem Tunçeri hakkında konuştu

Ünlü oyuncu Aslı Enver ile eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığına dair çıkan haberler magazinde bir numaralı gündem maddesi oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çıkan bu haberden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar ifşa edildi. Tunçeri, twitter'da trend topic oldu oldu.

Derici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tunçeri'ye destek mesajı verdi:





'VER AVUKATA HOCAM!'

Kimse kimseye DM'den yürümüyor değil mi? Sadece malum kişi. Rahatsız oluyorsan bakma, cevap verme, bas engeli. Ayrıca özel yazışmaların paylaşılmasının baya yaptırımı olan bir suç olduğunu çok iyi biliyorum, "ifşa" adı altında meşrulaştıramazsınız. Ver avukata hocam, hemen ver."