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İranlıların yeni gözdesi

Hürriyet - Haberler | Magazin
İranlıların yeni gözdesi

Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen 'Midsummer Scream Halloween Festival' kapsamında başrolünde oynadığı 'Necroman' isimli korku filmiyle dikkat çeken oyuncuyu, İranlı yapımcılar yakın takibe almıştı.

Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen 'Midsummer Scream Halloween Festival' kapsamında başrolünde oynadığı 'Necroman' isimli korku filmiyle dikkat çeken oyuncuyu, İranlı yapımcılar yakın takibe almıştı.

'İran Yapımı' dizisinde, İranlıların sevilen yakışıklı oyuncularından Mohammad Reza Golzar, Amin Hayaiee, Pouria Poursorkh gibi isimlerle kamera karşısına geçecek olan Hülya Diken, "Çok heyecanlıyım. Önce festivalden ödüllerle dönen bir film. Ardından İran'da tesadüfen benim adımı taşıyan sinema filmi ve şimdi dizi. İran halkı beni sevdi ben de onları sevdim. Haftaya İstanbul'da set var ve şimdiden heyecan sardı" diye konuştu.

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