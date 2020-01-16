: İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor

16.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:19

Türkiye aşığı üniversite öğrencisi İranlı Sahra Moradi'nin sokakta Hang Drum'la çaldığı müzikle vatandaşların beğenisini topluyor. Ülkesinde çok sevdiği müziğini yasak olduğu gerekçesiyle çalamadığını belirten Moradi, "Amacım bu aleti daha iyi yerlerde profesyonel bir şekilde çalmak" dedi.

İRAN'DA YASAK

İran vatandaşı 31 yaşındaki Sahar Moradi, 1,5 yıl önce geldiği Türkiye'de ilk olarak Eskişehir'de 1 yıl Türkçe eğitimi aldı ardından Antalya'ya yerleşti. Burada üniversite eğitimini sürdüren Moradi, ülkesinde öğrendiği ancak yasak olduğu için çalamadığı Hang Drum enstrümanını, Antalya sokaklarında çalmaya başladı. Vatandaşların ilgisini ve dikkatini çekmeyi başaran genç kadın, Hang Drum'ı kucağına yerleştirip el ve parmaklarıyla çaldığı meditasyon müzikleriyle harçlığını çıkarıyor.

"BANA ÇOK DESTEK VERİYORLAR"

Ülkesinde müzik çalamadığını belirten Sahar Moradi, Türk insanın yaptığı müzik konusunda kendisine çok destek verdiğini söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Moradi, "Türk insanları bana çok destek veriyor. Çok iyiler ve bu benim dikkatimi çekiyor. Türkiye'nin kültürünü çok seviyorum. Antalya'yı çok beğendim. Çünkü yemyeşil. Bir de burada deniz var. İnsanlar yabancıları çok iyi ağırlıyorlar. Harçlığımı da bu şekilde çıkarıyorum. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

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