İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi protesto edildi

28.11.2020 16:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:18

İran'ın önemli bilim adamlarından ve nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi başkent Tahran'da protesto edildi.

İran'ın önemli bilim adamlarından ve nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi başkent Tahran'da protesto edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Fahrizade'nin intikamının alınmasını istedi.

"Nükleer bilimci yolunu sürdüreceğiz", "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Denetçileri MOSSAD ajanlarıdır", "Müzakere söylemi seçkinlerin ölümüyle eşdeğerdedir" ve "UAEA'nın denetim ve kontrolü sona ermelidir" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) ek protokolünden çıkılmasını talep etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi

Protestocular daha sonra İsrail ve ABD bayrağı yaktı.

İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi protesto edildi
İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi protesto edildi
İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi protesto edildi
İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

İlgili Haberler

İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor
Netanyahu suikasta uğrayan İranlı nükleer bilimciyi işaret etmişti
Netanyahu suikasta uğrayan İranlı nükleer bilimciyi işaret etmişti
Öğrenciler, İranlı nükleer fizikçiye suikastın ardından gösteri düzenledi
Öğrenciler, İranlı nükleer fizikçiye suikastın ardından gösteri düzenledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Burcu Esmersoy Seren Serengil Diego Armando Maradona
Spor Falcao Ersun Yanal Samet Aybaba Tolga Ciğerci Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza İran İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi protesto edildi - Tahran
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 17:19:00. #1.14#
title