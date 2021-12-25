İranlı akademisyen "İranlıların dünyanın en hüzünlü ve depresif insanları olduğunu" söyledi

Tahran'daki Harezmi Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Muhammedi, İran halkının dünyanın en hüzünlü, depresif halkları arasında olduğunu ifade etti.

İran'ın eski tarihiyle ilgili bir kitabı da bulunan Muhammedi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansında (ISNA) yer alan açıklamasında, 2015 yılında 115 ülke arasında "mutluluk faktörleri" ile ilgili yapılan araştırmada İran'ın 105'inci sırada yer aldığını belirtti.

Ülkede ekonomik baskıların ve psikolojik bunalımların arttığını dile getiren Muhammedi, halkın yaşadığı bunalımların sokakta ve gerçek hayattaki davranışlarında da gözlemlenebildiğini kaydetti.

Muhammedi, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en hüzünlü depresif halkları arasındayız. Toplumumuz mutluğunu kaybetti. İnsanlarımızın tahammül seviyesi son yıllarda çok düştü. En küçük bir tahrik bile kendilerini kaybetmelerine yetiyor. Toplumda hakim şartlar düzelmeden bu durumun değişmesine dair ümitvar olamayız."

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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