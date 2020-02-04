İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu
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İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin, Suudi Arabistan'a iletilecek bir mesajı taşıdığı sırada öldürüldüğü iddiası doğrulandı. İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Süleymani'nin suikast sırasında Riyad'a gönderilmek üzere Bağdat'a teslim edilecek bir mesajı taşıdığını söyledi.

04.02.2020 20:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:19
İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin, ABD tarafından Bağdat'ta bir suikastla öldürüldüğü sırada İran'la arasındaki arabuluculuk çabalarına dair bir mesaj taşıdığı iddiası teyit edildi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, daha önceden eski Irak başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ortaya attığı iddiayı teyit etti.

MESAJ, İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN'IN YAKINLAŞMASINI ÖNGÖRÜYORDU

İranlı Büyükelçi, "Kasım Süleymani, Suudi Arabistan'la İran arasındaki arabuluculuk hakkında Irak'a bir mesaj taşıyordu" dedi. Buna göre mesajda, İran'ın Suudi Arabistan'la olası yakınlaşma konusundaki görüşleri aktarılıyordu. Büyükelçi Mescidi, İran'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle arasındaki görüş ayrılıklarını bir an evvel aşmak istediğini de söyledi.

ESKİ BAŞBAKAN "MESAJ TAŞIYORDU" DEMİŞTİ

Irak'ın eski başbakanı Adil Abdülmehdi, suikasttan sonra yaptığı açıklamada "Kendisiyle, öldürüldüğü sabah buluşacaktım. Suudi Arabistan'dan İran'a gönderilmesine aracılık ettiğimiz bir mesajın yanıtını getiriyordu" demişti.


Haber Videosu

: İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu
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