İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nün basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti

07.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:54

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok yaygın olduğu ülkelerden biri de Türkiye'nin sınır komşusu İran. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi ve İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'da yeni tip koronavirüse yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Videosu