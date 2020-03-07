İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nün basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nün basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur'un bugün düzenlediği basın toplantısındaki hal ve hareketleri, sözcünün de yeni tip koronavirüs salgınına yakalanmış olma ihtimalini beraberinde getirdi.

07.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:54
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nün basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok yaygın olduğu ülkelerden biri de 'nin sınır komşusu İran. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi ve İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'da yeni tip koronavirüse yakalandı.

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Haber Videosu

: İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur'nün basın toplantısındaki hareketleri dikkatlerden kaçmadı.
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