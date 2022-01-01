İran'ın Güney Pars'taki 16. doğal gaz sahasında sızıntı nedeniyle üretim durdu - Haberler
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İran'ın Güney Pars'taki 16. doğal gaz sahasında sızıntı nedeniyle üretim durdu

İran'ın Güney Pars'taki 16. doğal gaz sahasında sızıntı nedeniyle üretim durdu
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'taki 16. sahada meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle üretimin durduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'taki 16. sahada meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle üretimin durduğu belirtildi.

İran devlet medyasında yer alan açıklamaya göre, dün Güney Pars'taki 16. doğal gaz sahasındaki boru hattında gaz sızıntısı oluştu ve bundan kaynaklı olarak yangın meydana geldi.

Sızıntı ve yangın nedeniyle 16. platformdaki üretimin durduğu ve buradan aktarımın da durduğu ifade edilirken, bu nedenle ülke genelindeki doğal gaz üretiminin 15 milyon metreküp düştüğü kaydedildi.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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