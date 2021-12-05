İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde insansız hava aracı düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde insansız hava aracı düştü

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde insansız hava aracı düştü

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Kuhreng ilçesinin Miheh köyünde İHA düştü.

Olayın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama

İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama

 İran medyası, İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

İran medyası, İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title