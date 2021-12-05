İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde insansız hava aracı düştü
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
Devlet televizyonunun haberine göre, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Kuhreng ilçesinin Miheh köyünde İHA düştü.
Olayın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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