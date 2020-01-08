Son dakika: İran'ın ABD üssünü vurmasının ardından Dini Lider Hamaney'den ilk açıklama

08.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:22

ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından intikam yemini eden İran, ilk eylemini bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi. İran, Irak'ta bulunan ABD üssüne saldırdı. ABD'li yetkililer de bir saldırının gerçekleştiğini doğruladı. İran, saldırıda 80 ABD'linin öldürüldüğünü duyurdu, ABD kanadından ölü veya yaralı sayısıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. İran Dini Lideri Hamaney, saldırı sonrası ilk kez konuştu. Tahran'da canlı yayın yaparak halka seslenen Hamaney, "Bir şeyler daha ileriye gidebilir" dedi.

İşte Hamaney'in açıklamalarından satır başları:

-Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir.

-Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz.

-Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız.

-Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz.

-Bugün de insanlar bunu gördü. İran'daki halk da bazı ekipmanlara elbette sahip ama sadece askeri güce sahip değiller.

-Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir.

-Asıl olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek.

-Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz ama dini prensiplerden de yola çıkarak gençlik de kültürel bölgeler de bu şekilde düşünüyor.

-Gözlerimizin önünde gerçekleşen bu durumdan sonra bir ders aldık diyebiliriz.

-Ve bugün inancı sağlam insanlarımızın çokluğu ile birlikte bugünkü durumda memnuniyetsiz değiliz ama dikkatli olmalıyız.

-Doğru yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu büyük bir kuran dersidir. Allah bizim yardımımıza geliyor.

Ayrıntılar geliyor...