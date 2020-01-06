: İran Hava Kuvvetleri Komutanı: Trump'ın ölümü bile Süleymani'nin intikamı için yeterli olmayacak

06.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:07

Bugün İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlenen Kasım süleymani için bir açıklama da İran Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Hacızade'den geldi. Hacızade, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

"ABD'NİN BÖLGEDEN KALDIRILMASIYLA İNTİKAM ALINMIŞ OLUR"

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Hacızade, ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümünün Kasım Süleymani'nin intikamını almaya yetmeyeceğini söyledi. Hacızade, "Süleymani'nin kanı ancak bölgedeki ABD varlığı tamamen ortadan kaldırılırsa yerde kalmayacak" açıklamasında bulundu.

"TRUMP'IN ÖLÜMÜ BİLE İNTİKAMA YETMEZ"

Hacızade, "Süleymani'nin öldürülmesine verilecek yanıt füze veya insansız hava aracı düşürmekle olmaz. Süleymani'nin karşısında Trump'ın ölmesine bile razı gelmeyiz. Çünkü onun öldürülmesi bile intikam için yeterli olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti

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