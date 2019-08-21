İran Genelkurmay Başkanı: İran, yenilmez bir güç oluyor

21.08.2019 12:15

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bakıri, İslam Cumhuriyeti'nin yüksek düzeyde caydırıcılık kabiliyetini, dünyada yenilmez bir güç haline gelmeye hazırlık olarak nitelendirdi.

Sivil Savunma Kurumu'nu ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bakıri, "Bu tür yetenekler ve hazırlık düzeyi, İslam Devrimi'nin ikinci safhasında uluslararası arenada yenilmez bir güç olarak ortaya çıkan İran'a bir başlangıç olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA