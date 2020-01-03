İran Devrim Muhafızları Komutanı Rızai'den Amerika'ya gözdağı: Acı bir intikam alacağız

03.01.2020 08:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:18

ABD Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

SAVAŞ KAPIDA

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı. Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.

"ABD, HAYDUTÇA MACERACILIĞININ TÜM SONUÇLARINDAN SORUMLU OLACAK"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kasım Süleymani'nin DAEŞ, El Kaide ve Nusra gibibölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi.

İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.

TRUMP'TAN BAYRAKLI PAYLAŞIM

Ölenlerin kimliklerinin açıklamasının ve Pentagon tarafından doğrulanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımın, doğrulamanın hemen ardından yapılması ve sadece ABD bayrağı içermesi ise dikkat çekti.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD ordusu Başkan'ın talimatıyla, ABD'nin terör listesindeki Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani'yi öldürerek yurtdışındaki ABD personelini koruma yönünde savunma amaçlı kararlı bir eylem gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Süleymani'nin bölgedeki ABD'li diplomatlara ve görevlilere 'saldırı hazırlığında' olduğu öne sürüldü.

İRANLI GENERALE FÜZE SALDIRISI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. İran Televizyonu Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü doğruladı. Pentagon ise olayı doğrulayıp Süleymani'nin ABD başkanı Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: AA