İran devlet televizyonu, ABD kongre binasının havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı
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İran devlet televizyonu, ABD kongre binasının havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı

İran devlet televizyonu, ABD kongre binasının havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran devlet televizyonu yayınladığı propaganda videosunda, ABD Kongre Binası'nın füzeler ile havaya uçurulduğu anları paylaştı.

İran devlet televizyonu yayınladığı propaganda videosunda, ABD Kongre Binası'nın füzeler ile havaya uçurulduğu anları paylaştı.

İran Devlet Televizyonu, 2 Mayıs Pazar günü İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in halka hitaben yaptığı konuşma öncesi, ABD Kongre Binası'nın havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı. Yayınlanan propaganda videosunda İran, ABD askerlerinin geçiş töreni sırasında balistik füzeler ile ABD Kongre Binası'nı hedef aldı. Görüntülerde, ABD Kongre Binası'nın füzeler ile hedef alınmasının ardından İranlı askerler ve dini isimlerin birlikte Kudüs'e yürüdükleri sahnelere yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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