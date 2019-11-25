İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz

25.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:24

İran'da benzin fiyatlarına yüzde 300 zam yapılmasının ardından başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Sürücüler trafikte kontak kapatarak hükümetin kararını protesto ederken, göstericiler de pek çok yerde kamu binalarını ateşe verdi. Protesto gösterileriyle ilgili yeni bir açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami; ABD, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan'ı suçladı. Selami, bu 4 ülkeye seslenerek, "Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz" tehdidinde bulundu.

RUHANİ KARŞITI DÖVİZLER TAŞINDI

İran'da rejim yanlıları, geçen haftaki benzin zammı protestolarına tepki amacıyla başkent Tahran'da gösteri düzenledi. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan aleyhine sloganların atıldığı gösteride, benzine 15 Kasım'da yapılan yüzde 300'lük zammı protesto edenler "fitneciler" olarak suçlandı. Gösteride, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine karşı dövizler de taşındı.

"İNTİKAMSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, burada yaptığı konuşmada, benzin zammına gösterilen tepkileri "savaş" ve "senaryo" şeklinde nitelendirdi. Selami, "Büyük bir uluslararası savaştayız. Sokaklarımızda başlayan savaşın senaryosu uluslararası boyuta sahipti. Bu savaş tamamlandı. Düşmanın hiçbir adımını cevapsız ve intikamsız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ AŞARSANIZ SİZİ YOK EDERİZ"

İsrail'e "ABD'yi beklemeyin çünkü onlar siz yok edildikten sonra imdadınıza yetişir" diye seslenen Selami, olayların arkasında olduğunu iddia ettiği ülkeleri şu sözlerle hedef aldı:

"ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'a sesleniyorum: Bizi meydanda denediniz ve güçlü bir tokat yediniz ancak cevap veremediniz. Dünya bu tokatların bazılarını gördü bazılarını görmedi. Bekleyin. Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz."

NE OLMUŞTU?

İran'daki protestolar benzin fiyatlarına beklenmedik şekilde en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata benzin satışına kota konması üzerine başladı. Başkent Tahran dışında Kirmanşah, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Kerec, Yezd, Buşehr ve Sari kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi, pek çok yerde kamu binaları ateşe verildi.

Sürücüler trafikte kontak kapatarak hükümeti protesto ederken, hayat pahalılığına tepki gösteren üniversite öğrencileri de gösterilere destek verdi. Tahran'ın önde gelen ticaret merkezlerinden Tahran Büyük Çarşısı'nda bazı esnaflar da kepenklerini açmadı.

100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edilirken, Uluslararası Af Örgütü, şu ana kadar 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA