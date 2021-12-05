İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 76 artarak 130 bin 200'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 76 artarak 130 bin 200'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 109 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 593'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 125 bin 596'ya yükseldiği ülkede, 76 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 200'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 249 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 94 bin 169 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 48 milyon 149 bin 791 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 287 bin 811 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 107 milyon 531 bin 771 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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