İran'da "sahte mehdi" paniği! Elinde kılıçla at üzerinde ortalığı birbirine kattı
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İran'da "sahte mehdi" paniği! Elinde kılıçla at üzerinde ortalığı birbirine kattı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

İran'ın İsfahan kentinde yeşil giyimli pelerinli bir kişi, mehdi olduğunu öne sürerek at üstünde caddeye girdi. Elinde kılıçla çevredekilere zor anlar yaşatan sözde mehdi, polisin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

İran'da bir adam, "Ben mehdiyim" diyerek trafiği birbirine kattı. Kılıç kuşanıp ata binen şahıs, önce kentin işlek caddelerinden birine geldi.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Yeşil bir kıyafet giyinen adam, mehdi olduğunu iddia edip İran'ın dini lideri Hamaney için ölüm sloganları attı. Olaya şahit olanların ihbarı üzerine gelen polisler "sözde mehdi"ye müdahalede bulundu. Atından inen kişiye önce biber gazı sıkıldı, ardından copla müdahale edildi.

GÜÇLÜKLE YAKALANDI

Buna rağmen görevlilere zorluk çıkaran ve mehdi olduğunu iddia eden kişi, bir polisin motosikletle arkadan vurmasıyla yakalandı. O anlara ait görüntüler İran'da gündem oldu.

İran'da 'sahte mehdi' paniği! Elinde kılıçla at üzerinde ortalığı birbirine kattı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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