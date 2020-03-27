İran'da koronavirüs hastalarına "peygamber kokusu" diye esans koklatan sözde din adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı İran'da kendini din adamı olarak tanıtan ve "peygamber kokusu" diye esans koklattığı koronavirüs hastası 3 gün sonra ölen Murtaza Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da sözde din adamı Murtaza Kohinsal peygamberden geldiğini söylediği kokuyu koronavirüs hastalarına iyileşeceksiniz diye koklattığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı. HASTALARA ESANS KOKLATTI İran medyasında çıkan habere göre Anzali kentinde koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye giden sözde din adamı Kohinsal, hastalara esans koklatarak bu şekilde iyileşeceklerini ifade edip ümit verdi. YAKALAMA KARARI ÇIKTI Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra Anzali Savcılığı, Kohinsal hakkında hastaların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.