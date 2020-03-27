İran'da koronavirüs hastalarına "peygamber kokusu" diye esans koklatan sözde din adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Koronavirüs, İran, Sağlık, Dünya

İran'da koronavirüs hastalarına "peygamber kokusu" diye esans koklatan sözde din adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İran'da kendini din adamı olarak tanıtan ve "peygamber kokusu" diye esans koklattığı koronavirüs hastası 3 gün sonra ölen Murtaza Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

27.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:57
İran'da koronavirüs hastalarına

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da sözde din adamı Murtaza Kohinsal peygamberden geldiğini söylediği kokuyu koronavirüs hastalarına iyileşeceksiniz diye koklattığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra Kohinsal hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

HASTALARA ESANS KOKLATTI

İran medyasında çıkan habere göre Anzali kentinde koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye giden sözde din adamı Kohinsal, hastalara esans koklatarak bu şekilde iyileşeceklerini ifade edip ümit verdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra Anzali Savcılığı, Kohinsal hakkında hastaların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Murtaza Kohinsal, daha önce bir hastaya mucize ilaç olarak tanıttığı "peygamber kokusunu" koklattı, ancak hasta 3 gün sonra koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kendi sosyal medya hesabından hastaneye yaptığı ziyareti paylaşan İranlı din adamının hastalardaki maskeleri çıkararak burunlarından içeriye esans damlattığı görülüyor. Bu sırada hastalara "iyileşeceksiniz" mesajı veriyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da 29 bin 406 kişide hastalık tespit edilirken 2 bin 234 kişi hayatını kaybetti.

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