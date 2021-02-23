İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı

Fabrika müdürü, çelik konstrüksiyona bağladığı kablo ile kendini astı

Bu bina Türkiye'de! Gören bir daha bakıyor, vatandaşlar daire almak için sıraya girdi

Açılışta talebi iki kez geri çevrilince sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?

İran'da eşini öldürmekten idam cezasına çarptırılan Zahra İsmaili, tam asılmak üzereyken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti ancak kayınvalidesinin isteği üzerine yine de asıldı.

İran'da yaşayan Zahra Ismaili isimli kadın, kendisine ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesi ile istihbarat elemanı olan kocasını öldürdü. İdam cezası alan kadın, infaz gerçekleştirilirken kalp krizi geçirdi; ancak ülkedeki kanunlardan dolayı talihsiz kadının cansız bedeni yine de asıldı.

AVUKATI KADININ KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN CİNAYET İŞLEDİĞİNİ SAVUNDU

Avukatı Omid Moradi, Zahra İsmaili'nin eşi Ali Rıza Zamani'yi öldürmekten hüküm giydiğini ancak Zamani'nin müvekkiline kötü davrandığını ve kendisini ve kızını korumak için cinayet işlediğini savundu.

KENDİSİNDEN ÖNCE 16 KİŞİNİN İDAMINI İZLEDİ

Facebook sayfasında müvekkilinin nasıl öldüğünü anlatan avukat, Cumartesi günü Rajai Shahr Hapishanesi'nde yaşanan olayda İsmaili'nin kendisinden önce 16 erkeğin idamını izlemeye zorlandığını anlattı.

KAYINVALİDESİNİN HAKKI İÇİN KADININ CANSIZ BEDENİ ASILDI

Avukata göre İsmaili, sıra kendisine gelmeden az önce kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Ancak, kurbanın annesinin idam sehpasını tekmeleme hakkını kullanabilmesi için müvekkilinin cansız bedeni yine de asıldı.

Moradi, Alireza Zamani'nin İstihbarat Bakanlığı'nda Genel Müdür olduğunu ve çiftin iki çocukları olduğunu kaydetti.

ÇİN'DEN SONRA EN FAZLA İDAM CEZASI UYGULANAN ÜLKE İRAN

İran'da son birkaç haftada birçok idam mahkumunun infaz edildiği bildirildi ancak 17 kişinin birden infaz edilmesinin İran için bile yüksek bir sayı olduğu belirtiliyor.

İran, Çin'den sonra idam cezasını en çok infaz eden ülke.

Ülkede uyuşturucu kaçakçılığı gibi şiddet içermeyen suçlardan hüküm giyenler, siyasi suçlular ve küçük yaştakiler idam ediliyor.

BM İran İnsan Hakları Rapörtörü Javid Rahman'ın geçen ay yayımladığı raporda, Aralık 2020'ye kadar ülkede 233 kişinin idam edildiği belirtilmiş ve bunların ikisinin iddia edilen suçların işlendiği dönemde yaşlarının küçük olduğu aktarılmıştı.

Rahman ayrıca, "gizli infaz" haberlerinden de özellikle kaygı duyduğunu bildirmişti.