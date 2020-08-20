İran'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi
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İran'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi

İran'ın Kerec kentinde bir kadın altız bebek dünyaya getirdi.

İran'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi
20.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:23

İran'ın Kerec kentinde bir kadın altız bebek dünyaya getirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kerec kentinde ikinci doğumunu yapan 20 yaşındaki bir kadın 3 kız ve 3 erkek olmak üzere altız bebek dünyaya getirdi. Bebeklerin 29. haftada doğdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Sezaryen doğum şekliyle dünyaya gelen bebeklerin ağırlıklarının 900 ile 1150 gram arasında değiştiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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