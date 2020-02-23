İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı (4)
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İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı (4)

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:36
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı (4)

'ın batısındaki Batı eyaletine bağlı Kotur ilçesinde 5,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı (4)
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