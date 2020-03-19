İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü
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Ali Asgar, İran, Dünya, Güncel

İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerinden biri olan İran'da, 3 yaşındaki bir çocukta yeni tip koronavirüse rastlandı.

19.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:01
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinin Sağlık ve Tedavi Merkezi Müdürü Ali Asgar Sabuhi, Semirom'da 3 yaşında bir kız çocuğunda koronavirüs görüldüğünü açıkladı.

''VİRÜSÜN YALNIZCA YAŞLILAR İÇİN RİSK OLUŞTURDUĞU DÜŞÜNÜLMESİN''

Yapılan teşhisle ilgili konuşan Sabuhi, "Bu küçük yaştaki vakayla birlikte şu ana kadar Semirom'da 11 kişi koronaya yakalandı. Bunlardan bir hasta ise iyileşti." dedi. Bazı ailelerin hala salgını ciddiye almayarak çocuklarıyla alışverişe çıkmalarından yakınan Sabuhi, "Halk, bu virüsün yalnızca yaşlılar ve orta yaşlılar için risk oluşturduğunu düşünmesin. Bunun en önemli özelliği genç-yaşlı tanımadan herkese bulaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

''HASTALIK ÇOCUKLARA BULAŞABİLİR''

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan koronavirüsün risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

SALGINLA MÜCADELE EDEN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran medyasına yansıyan haberlerde, ülkede salgına karşı mücadele eden doktorlardan birinin daha koronavirüse yenik düştüğü bildirildi. Mazenderan eyaletine bağlı Miandurud ilçesinde görevli aile hekimlerinden Gulam Ali Maneviyan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran'da şu ana kadar çok sayıda doktor ve sağlık personelinin salgında yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

''VİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ORTALAMASI 67''

İran Sağlık Bakanlığı 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu belirtmişti. Virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Ülkede virüse yakalananların sayısı 18 bini aşarken can kaybı 1284'e yükseldi. Koronavirüs teşhisi konulanlardan 5 bin 979'u ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü

Kaynak: AA

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Koronavirüs İran'da 3 yaşındaki bir çocukta tespit edildi

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