İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok

08.01.2020 08:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:11

İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait, içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra alev alarak düştü. Yerel medya, ilk belirlemelere göre kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı'ndan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkış yaptı. İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre alev aldı. Fars Haber Ajansı, Parand bölgesinde düşen uçakta ilk belirlemelere göre kurtulan olmadığını bildirdi.

Kaynak: DHA