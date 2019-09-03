İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

03.09.2019 22:08

İran'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğünü görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. O anların videosu İranlı aktivist Masih Alinejad tarafından sosyal medyada yayımlanıp tepki çekmesinin ardından düğün iptal edildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gazeteci Masih Alinejad, Twitter hesabından 13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğun kendinden yaşça büyük bir adamla evlendirildiği bir videoyu yayımladı. İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti'nde çekildiği belirtilen videoda yetişkin ve çocukların toplandığı bir kutlama görülüyor. Odanın tam ortasında da ise gelin ile damat oturuyor. ?Küçük kızın henüz 13 yaşında olduğunu yazan Alinejad, videoyu ilk gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

VİDEOYU YAYIMLADIĞI İÇİN TEHDİT ETTİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Alinejad, evliliğin iptal edildiğini duyurdu. Küçük yaşta çocukların evlendirilmesine izin veren yasaların hala geçerli olduğunu hatırlatan İranlı aktivist, bu videoyu paylaştığı için damadın kendisine tehditlerde bulunduğunu yazdı.