İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğün görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin İranlı aktivist Masih Alinejad tarafından yayımlanmasının ardından düğün iptal edildi.

03.09.2019 22:08
İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İran'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğünü görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. O anların videosu İranlı aktivist Masih Alinejad tarafından sosyal medyada yayımlanıp tepki çekmesinin ardından düğün iptal edildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gazeteci Masih Alinejad, Twitter hesabından 13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğun kendinden yaşça büyük bir adamla evlendirildiği bir videoyu yayımladı. İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti'nde çekildiği belirtilen videoda yetişkin ve çocukların toplandığı bir kutlama görülüyor. Odanın tam ortasında da ise gelin ile damat oturuyor. ?Küçük kızın henüz 13 yaşında olduğunu yazan Alinejad, videoyu ilk gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

VİDEOYU YAYIMLADIĞI İÇİN TEHDİT ETTİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Alinejad, evliliğin iptal edildiğini duyurdu. Küçük yaşta çocukların evlendirilmesine izin veren yasaların hala geçerli olduğunu hatırlatan İranlı aktivist, bu videoyu paylaştığı için damadın kendisine tehditlerde bulunduğunu yazdı.

İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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YORUMLAR (19)

  • MEHMET:
    Bir ilahiyatci olarak soyluyorum bu gibi uygulamar dinde yoktur sonradan uydurulmustur .maalesef ulkemizde bazi cahil kisiler buna fetva veriyorlar
    Cevap Yaz 38 2 Yayından Kaldır
  • MEMLEKETİM:
    Sen Ilahiyetci olsan ne olur Mehmet. Bos kafa tas kafa. Önce Türkce yazmayi ögren, sonra Islam hukukunu iyice ögren yorum yap.
    5 27 Yayından Kaldır
  • MEMLEKETİM:
    Önce iyice arastirin sonra insanlar hakkinda yorum yapin. Masih Alinejad, Islam düsmani olup Müslüman, lari kötüleyerek BBC yayin organina calisan münafiktir. Bu haberin dogrulugu yoktur. Önce Antalya, da hamile kalip hastahanede dogum yapmak zorun kalan 14 ve 15 yasinda yüzlerce kizlari kurtarin. Sanal alemin dryasina dalip bilip bilmeden yorum yapmayin.
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  • ATILLA TÜRK:
    BENIM EN COK ÜZÜLDÜGÜM BU PISLIKLERINI YAPARLARKEN ISLAM DININI ÖNE SÜRMÜYORLARMI BUNLARI KURSUNA DIZESIM GELIYOR BU NE TERBIYESIZLIK BUNE AYMAZLIK UTANMAZLIK ADAMA BAK YANINDAKI COCUGA BAK HIC UTANMAYACAKLARMI YA BU COCGUN ANASI BABASI HICMI UTANMAK YOK INSAN OLMAYI ÖGRENEMEDINIZ BIR TÜRLÜ ISLAM DININDE COCUGA TECAVÜZ DERLER BUNA EVLIKLIK IKI TARAFINDA RIZASI ILE OLUR BU COCUK ONUN RIZASI OLMAZ OLAMAZ CÜNKÜ AKLI BALIG DEGIL UTANMAZLARRR SIZI DIN DÜSMANLARI
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  • SEMRA:
    Hangi zamanda hangi mekanda hangi şartlarda olursa olsun çocuklarla evlenmek pedofilidir ve bu tür insanlar cidden sapıktır ve bu insanların toplumdan uzaklaştırılması gerek ve sapıklıkları sadece cinselliklede kalmayıp tüm insanlara zarar vermeye çalışırlar
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  • 100 MİLYON TURKİYE:
    Bu kanunsuz geri zekyali devletter yok olur isallah , Kiz , Kadina mal gibi bakan devletlerin Allah belalarini versin, iki Varsin ATATURK sayende Turk Kadini Kadin , Mal degil
    Cevap Yaz 78 10 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    Bunlarin kökünde var pedefollik herseyi allah yoluyla yapmayi hak görüyorlar pis pedofiller
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