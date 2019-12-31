: Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız

31.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:57

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verip içeriyi bastı. Yaşanan gerginlikle ilgili resmi açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mike Pompeo'nun Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

"ABD, VATANDAŞLARINI KORUYUP SAVUNACAK"

Iraklı yetkililerin ülkedeki Amerikan vatandaşlarının güvenliği konusunda garanti verdiğini belirten Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun "ABD, vatandaşlarını koruyup savunacak" dediğini aktardı.

"TAMAMEN ONLAR SORUMLU TUTULACAK"

Öte yanda, ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gerginlikle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran bir ABD'li müteahhidi öldürdü, çok sayıda yaralı var. Güçlü bir şekilde karşılık verdik ve her zaman vereceğiz. İran şimdi Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenliyor. Tamamen onlar sorumlu tutulacak. Ek olarak, Irak kuvvetlerinin elçiliği korumasını bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

DİPLOMATLAR BİNAYI TERK ETTİ

Göstericiler ayrıca elçilik binasının duvarına 'Halk tarafından kapatıldı' yazdı. Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.

Amerikan savaş uçakları, İran destekli Ketaib Hizbullah militanlarını Irak ve Suriye'de hedef almıştı. Saldırının gerekçesi ise, Kerkük'teki bir Amerikan üssüne roket atılması ve bir ABD vatandaşının ölmesi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtilerek hava saldırısı görüntüleri paylaşılmıştı. Kataib Hizbullah mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ve İran ABD'ye tepki göstermişti. Öte yandan ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.

Haber Videosu