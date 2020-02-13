Irak'ta silahlı saldırı ve patlama: 2 ölü, 12 yaralı
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Irak'ta silahlı saldırı ve patlama: 2 ölü, 12 yaralı

Irak'ın İran sınırındaki Hanekin ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı ve patlamada 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

13.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41
Irak'ta silahlı saldırı ve patlama: 2 ölü, 12 yaralı

'ın sınırındaki Hanekin ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı ve patlamada 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.


Irak'ın Diyala vilayetine bağlı İran sınırındaki Hanekin ilçesinde yer alan Bahartaze köyünde gece saatlerinde terör örgütü DEAŞ'ın silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Silahlı saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, olayın ardından bölgeye gelenlere yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada yaralanan 12 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.


Yaralılar arasında güvenlik güçleri mensuplarının da bulunduğu, saldırı sonrası operasyon başlatıldığı öğrenildi. - ERBİL

Kaynak: İHA
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