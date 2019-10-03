Irak'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

03.10.2019 09:36

Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ta Salı gününden bu yana düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Binlerce kişi Bağdat, Nasıriye ve Irak'ın birçok farklı şehrinde, işsizliği, yetersiz kamu hizmetlerini ve yolsuzluğu protesto için sokaklara çıktı.

YEŞİL BÖLGEDE PATLAMA

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, patlama Yeşil Bölge'nin iki füze ile hedef alınması sonucu meydana geldi. Saldırıda can ya da kaybı olmadığı aktarıldı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Myles Caggins de yaptığı yazılı açıklamada, korunaklı Yeşil Bölge'de patlama meydana geldiğini doğruladı. Caggins, koalisyon tesislerinin patlamadan zarar görmediğini belirtti.

Irak makamları olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti.

İRAN YÖNETİMİ SINIR KAPILARINI KAPATTI

İran yönetimi, Irak'taki gösteriler nedeniyle Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını kapattı.

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Devim Muhafızları Ordusu sitesinde yer alan açıklamasında, Irak ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren kapatıldığını bildirdi.

NASIRİYE, AMARA VE HİLLA'DA DA YASAKLANMIŞTI

Başkent Bağdat'ta ve ülkenin bazı bölgelerinde sosyal medya platformlarına ve internete erişim engellendi.

Hükümet, yaşananlardan ayrıntı vermeden 'isyancıları' sorumlu tuttu ve protestocuların kaygılarının giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Daha önce Nasıriye ve güney şehirleri Amara ile Hilla'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

BM'DEN ÖLÇÜLÜLÜK ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM), yetkililere itidal(ölçülülük, aşırıya kaçmamak) çağrısında bulundu.

BM Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, "Her bir bireyin, yasalar çerçevesinde özgürce konuşma hakkı vardır" dedi.

Organize olmadan ve herhangi bir kurum veya kuruluşun liderliğinde düzenlenmediği düşünülen gösteriler, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin göreve geldiği geçen yıldan bu yana düzenlenen en büyük protesto gösterileri oldu.

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ

Yetkililer, Çarşamba günkü olaylarda üç kişinin öldüğünü söyledi. Salı günü başlayan eylemler Irak'ın farklı bölgelerine de yayılıyor.

Başkent Bağdat'ta güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı.

Güvenlik güçleri göstericilerin hükümet binalarının ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girişlerini engellemek için bölgeye çıkan köprü yakınlarında yolları kapattı.

Netblocks internet sitesi, eylemlerin düzenlendiği bölgelerde Çarşamba günü yerel saatle 15.30'da, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal medya platformları ile mesajlaşma uygulamalarına erişim engeli getirildiğini yazdı.

"TÜM HÜKÜMETİN ÇÖKMESİNİ İSTİYORUZ"

Reuters haber ajansına konuşan ve kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir gösterici "Değişim istiyoruz, tüm hükümetin çökmesini istiyoruz" dedi.

Dünya Bankası verilerine göre Irak'ta işsizlik oranı %25 civarında.

Öte yandan geçen yıl Irak'ın Basra şehrinde içme suyunun güvenli olmaması, elektrik kesintilerinin sık yaşanması ve işsizlik ile yolsuzluğun artmasını protesto edenler de haftalarca sokaklarda gösteriler düzenlemiş, hükümete ait binalar ateşe verilmişti.